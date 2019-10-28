У Лівані протестувальники заблокували головну автотрасу

В Лівані протестувальники заблокували численні дороги в знак протесту проти уряду країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що сотні покинутих посеред дороги автомобілів заблокували рух найважливішою автомагістралі, що зв'язує північ і південь Лівану, та іншими шляхами.

Активісти влаштували сидячі забастовки і спорудили барикади на інших транспортних вузлах. Вони вимагають відставки уряду в повному обсязі. Політичні поступки прем'єр-міністра Саада Харірі їх не влаштовують.

Очікується, що сьогодні силовики знову спробують відтіснити активістів з доріг і вулиць.

Нагадаємо, у Лівані тисячі демонстрантів утворили ланцюг національної єдності. Тисячі ліванських протестувальників утворили живий ланцюг, яка з'єднала північну і південну частині Лівану. До такого кроку вони вдалися під час антиурядових виступів у неділю, 27 жовтня.У той же час в рамках масових антиурядових виступів в неділю мітингувальники і надалі блокували головні дороги країни, закликаючи уряд країни подати у відставку. Банки, школи та великі підприємства оголосили, що поки що залишатимуться закритими.

Як повідомляло РБК-Україна, протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами, як WhatsApp для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 долара США в день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.

Крім того, 21 жовтня на тлі протестів, що уряд Лівану прийняв пакет реформ, яким планує заспокоїти демонстрантів. Зокрема планується скорочення зарплат міністрів і депутатів парламенту вдвічі.