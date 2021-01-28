В Ливане продолжаются протесты из-за карантина: есть пострадавшие, привлечена армия и бронетехника

Фото: протесты в Ливане (twitter.com/LebISF)

В ливанском городе Триполи вспыхнули масштабные протесты из-за жестких карантинных ограничений. В частности, в стране был введен комендантский час.

Об этом сообщает агентство NNA.

Протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие требуют снять ограничения.

27 января протестующие подожгли комнату охраны у входа в здание мэрии Триполи, бросив туда бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщает МВД Ливана, участники беспорядков применили против полицейских боевые гранаты, в результате чего девять правоохранителей получили ранения.

بالصور: قنبلة يدوية حربية روسية الصنع نوع RGD-5 غير منفجرة وقد انفجرت قنبلتان من النوع نفسه بعد القائها على عناصر #قوى_الأمن المولجين بمهام حفظ الأمن والنظام بالاضافة الى أضرار في الآليات العسكرية وسيارات خاصة عائدة للعناصر في محيط السراي في #طرابلس pic.twitter.com/mxp1oxNWR7 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 27, 2021

"Гранаты, которые были брошены в сторону сотрудников, были боевыми, а не шумовыми или бутылками с зажигательной смесью. Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.

#Tripoli residents continue to clash with security forces over the lack of aid amid the #lockdown and economic crisis. Small groups of protesters are also going around #Beirut trying to get people to come out. Very tense in #Lebanon right now. #طرابلس #طرابلس_تنتفض #لبنان pic.twitter.com/yNOQf8A7jG — Nicholas Frakes نيكولاس فرايكس (@nicfrakesjourno) January 27, 2021

Полиция использует для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы, привлечена армия и бронетехника.

Во время протестов пострадали 226 митингующих и представителей правоохранительных органов.

Напомним, Ливан ввел наиболее строгие ограничения в мире за время пандемии коронавируса. В стране установили круглосуточный комендантский час. Правительство пошло на такие меры, чтобы спасти систему здравоохранения, которая не справляется с нагрузкой. Сейчас в стране больницы переполнены пациентами с COVID-19. Как мы ранее писали, высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране.