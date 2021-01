В Ливане продолжаются протесты из-за карантина: есть пострадавшие, привлечена армия и бронетехника

В ливанском городе Триполи вспыхнули масштабные протесты из-за жестких карантинных ограничений. В частности, в стране был введен комендантский час.

Об этом сообщает агентство NNA.

Протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие требуют снять ограничения.

27 января протестующие подожгли комнату охраны у входа в здание мэрии Триполи, бросив туда бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщает МВД Ливана, участники беспорядков применили против полицейских боевые гранаты, в результате чего девять правоохранителей получили ранения.

"Гранаты, которые были брошены в сторону сотрудников, были боевыми, а не шумовыми или бутылками с зажигательной смесью. Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.

#Tripoli residents continue to clash with security forces over the lack of aid amid the #lockdown and economic crisis. Small groups of protesters are also going around #Beirut trying to get people to come out. Very tense in #Lebanon right now. #طرابلس #طرابلس_تنتفض #لبنان pic.twitter.com/yNOQf8A7jG