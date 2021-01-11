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В Ливане вводят режим чрезвычайной ситуации из-за COVID

Бейрут, Понедельник 11 января 2021 22:06
В Ливане вводят режим чрезвычайной ситуации из-за COVID
Фото: мужчина в маске (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране. В Ливане выявили вспышку коронавируса.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Джадид".

Отмечается, что чрезвычайная ситуация в Ливане может быть продлена в случае необходимости.

Во время режима ЧС международный аэропорт будет продолжать работать, но по новым правилам. Все прибывающие в страну граждане должны будут неделю оставаться в обязательной изоляции в определенных гостиницах.

Напомним, с 12 января при въезде в Черногорию не надо будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, Великобритания изменила правила въезда на территорию страны. Иностранцам и жителям страны необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Добавим, что в Венгрии и Словакии действуют карантинные ограничения в связи с чем были ужесточены требования по пропуску иностранцев на территории стран.

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