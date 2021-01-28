У Лівані тривають протести через карантин: є постраждалі, залучена армія і бронетехніка

Фото: протести в Лівані (twitter.com/LebISF)

У ліванському місті Триполі спалахнули масштабні протести через жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, в країні була введена комендантська година.

Про це повідомляє агентство NNA.

Протести переросли в заворушення і зіткнення з поліцією. Протестувальники вимагають зняти обмеження.

27 січня протестувальники підпалили кімнату охорони біля входу до будівлі мерії Триполі, кинувши туди пляшки із запальною сумішшю.

Як повідомляє МВС Лівану, учасники заворушень застосували проти поліцейських бойові гранати, внаслідок чого дев’ять правоохоронців отримали поранення.

بالصور: قنبلة يدوية حربية روسية الصنع نوع RGD-5 غير منفجرة وقد انفجرت قنبلتان من النوع نفسه بعد القائها على عناصر #قوى_الأمن المولجين بمهام حفظ الأمن والنظام بالاضافة الى أضرار في الآليات العسكرية وسيارات خاصة عائدة للعناصر في محيط السراي في #طرابلس pic.twitter.com/mxp1oxNWR7 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 27, 2021

"Гранати, які були кинуті в бік співробітників, були бойовими, а не шумовими або пляшками із запальною сумішшю. Дев’ять співробітників отримали поранення, з них три офіцери, один у важкому стані", - повідомили у відомстві.

#Tripoli residents continue to clash with security forces over the lack of aid amid the #lockdown and economic crisis. Small groups of protesters are also going around #Beirut trying to get people to come out. Very tense in #Lebanon right now. #طرابلس #طرابلس_تنتفض #لبنان pic.twitter.com/yNOQf8A7jG — Nicholas Frakes نيكولاس فرايكس (@nicfrakesjourno) January 27, 2021

Поліція використовує для розгону протестувальників сльозогінний газ і водомети, залучена армія і бронетехніка.

Під час протестів постраждали 226 мітингувальників і представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, Ліван ввів найбільш суворі обмеження в світі за час пандемії коронавірусу. В країні встановили цілодобову комендантську годину. Уряд пішов на такі заходи, щоб врятувати систему охорони здоров'я, яка не справляється з навантаженням. Зараз в країні лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19. Як ми раніше писали, вища рада з безпеки Лівану прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації по всій країні.