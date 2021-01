У Лівані тривають протести через карантин: є постраждалі, залучена армія і бронетехніка

У ліванському місті Триполі спалахнули масштабні протести через жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, в країні була введена комендантська година.

Про це повідомляє агентство NNA.

Протести переросли в заворушення і зіткнення з поліцією. Протестувальники вимагають зняти обмеження.

27 січня протестувальники підпалили кімнату охорони біля входу до будівлі мерії Триполі, кинувши туди пляшки із запальною сумішшю.

Як повідомляє МВС Лівану, учасники заворушень застосували проти поліцейських бойові гранати, внаслідок чого дев’ять правоохоронців отримали поранення.

"Гранати, які були кинуті в бік співробітників, були бойовими, а не шумовими або пляшками із запальною сумішшю. Дев’ять співробітників отримали поранення, з них три офіцери, один у важкому стані", - повідомили у відомстві.

