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У Лівані тривають протести через карантин: є постраждалі, залучена армія і бронетехніка

Ліван, Четвер 28 січня 2021 06:24
У Лівані тривають протести через карантин: є постраждалі, залучена армія і бронетехніка
Фото: протести в Лівані (twitter.com/LebISF)
Автор: Даша Харченко

У ліванському місті Триполі спалахнули масштабні протести через жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, в країні була введена комендантська година.

Про це повідомляє агентство NNA.

Протести переросли в заворушення і зіткнення з поліцією. Протестувальники вимагають зняти обмеження.

27 січня протестувальники підпалили кімнату охорони біля входу до будівлі мерії Триполі, кинувши туди пляшки із запальною сумішшю.

Як повідомляє МВС Лівану, учасники заворушень застосували проти поліцейських бойові гранати, внаслідок чого дев’ять правоохоронців отримали поранення.

"Гранати, які були кинуті в бік співробітників, були бойовими, а не шумовими або пляшками із запальною сумішшю. Дев’ять співробітників отримали поранення, з них три офіцери, один у важкому стані", - повідомили у відомстві.

Поліція використовує для розгону протестувальників сльозогінний газ і водомети, залучена армія і бронетехніка.

Під час протестів постраждали 226 мітингувальників і представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, Ліван ввів найбільш суворі обмеження в світі за час пандемії коронавірусу. В країні встановили цілодобову комендантську годину. Уряд пішов на такі заходи, щоб врятувати систему охорони здоров'я, яка не справляється з навантаженням. Зараз в країні лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19. Як ми раніше писали, вища рада з безпеки Лівану прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації по всій країні.

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