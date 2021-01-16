В этой стране ввели самые жестокие карантинные меры в мире: нельзя выходить даже за едой

В Диване ввели самый строгий локдаун (фото: pixabay.com)

Ливан ввел самые строгие ограничения в мире за время пандемии коронавируса. В стране установили круглосуточный комендантский час, который будет действовать 11 дней. Правительство пошло на такие меры, чтобы спасти систему здравоохранения, которая не справляется с нагрузкой. Сейчас в стране больницы переполнены пациентами с COVID-19.

Как сообщает Independent, С 5 утра 14 января по местному времени ливанцы вообще не смогут выходить на улицы, даже за продуктами. Все покупки будут осуществляться через службы доставки. Ходить на работу продолжат только сотрудники экстренных служб и водители.

По словам издания, єти меры являются одними из самых жестких, о которых когда-либо заявляли в мире.

Власти обязали жителей запрашивать разрешение, чтобы покинуть дом на час в "чрезвычайных ситуациях", включая посещение пекарни, фармацевта, больницы или аэропорта. Все супермаркеты, магазины и рестораны закрыты, за исключением доставки.

Вспышку заражений связывают с наплывом туристов, приехавших в страну на праздники после ослабления карантина. По данным СМИ, около 80 тысяч человек посетили Ливан в декабре, чтобы отпраздновать Рождество и Новый год.

Как мы ранее писали, высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране. В Ливане выявили вспышку коронавируса.