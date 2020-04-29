В Ливане в ходе протестов сожгли и разграбили больше 10 банков

Фото: беспорядки в Ливане (Euronews)

Во время беспорядков были ранены больше 80 правоохранителей

По меньшей мере 12 банков в Ливане были подожжены и разграблены во время массовых протестов из-за финансового кризиса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

Сообщается, что из-за обесценивания национальной валюты, на улицы многих ливанских городов вышли сотни демонстрантов.

Наиболее жестокие протесты произошли в северном Триполи - втором по величине и самом бедном городе Ливана. Беспорядки начались после смерти одного из протестующих во время столкновений с полицией и армией государства. По данным очевидцев, он был застрелен ливанской армией. Военные уже выразили свое сожаление по поводу убийства, не взяв на себя прямой ответственности, и заявили, что начали расследование по факту смерти мужчины.

Во второй половине вторника, 28 апреля, протестующие в Триполи начали поджигать банки, столкновения продолжались до утра сегодняшнего дня. Протестующие закидали здания банков "коктейлями Молотова".

#BREAKING Reports of injuries in Lebanon as clashes erupt between security forces and protesters according to local sources.#LebanonProtests #Lebanon pic.twitter.com/6K4WcR6Rjm — -- (@Frolencewalters) April 27, 2020

На данный момент точно неизвестно, сколько человек пострадало во время протестов в Ливане. Сообщается, что 81 правоохранитель был ранен во время попыток сдержать беспорядки, в том числе 50 - в Триполи, сообщили военные.

В марте Ливан объявил дефолт по евробондам. Государственный долг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире.

О масштабных протестах в Ливане также сообщалось в начале января. Тогда, во время столкновений с полицией, пострадали около 400 человек. Протесты начались после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами.