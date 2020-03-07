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Ливан объявил дефолт по евробондам из-за коррупции

Новости » Политика     07.03.2020 - 20:26
Ливан объявил дефолт по евробондам из-за коррупции
Фото: Хасан Диаб (twitter.com/ALJADEEDNEWS)

Ливан не погасит 9 марта еврооблигации в размере 1,2 млрд долларов

Ливан не погасит 9 марта еврооблигации в размере 1,2 млрд долларов, так как валютные резервы страны упали до критического уровня. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, оставшиеся резервы власти направят на обеспечение базовых потребностей ливанского народа. Диаб, ссылаясь на данные Всемирного банка, заявил, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности, а "коррупция сожрала страну".

Он добавил, что власти планируют договориться о реструктуризации долгов с держателями облигаций, добавил он. Таким образом, страна объявит первый в своей истории дефолт.

Агентство отмечает, что государственный долг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Ливане объявили о формировании нового правительства. В состав нового правительства вошли 20 министров, которых поддержали основные политические силы страны. Одной из главных причин прекращения политического кризиса в стране стало давление исламистской партии "Хезболла", которая имеет большинство в ливанском парламенте.

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