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У Лівані під час протестів спалили і розграбували понад 10 банків

Новини » Фінансова криза 2020     29.04.2020 - 18:50
У Лівані під час протестів спалили і розграбували понад 10 банків
Фото: заворушення у Лівані (Euronews)

Під час заворушень були поранені понад 80 правоохоронців

Щонайменше 12 банків у Лівані були підпалені та розграбовані під час масових протестів через фінансовц кризу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

Повідомляється, що через знецінення національної валюти, на вулиці багатьох ліванських міст вийшли сотні демонстрантів.

Найбільш жорстокі протести відбулися у північному Тріполі - другому за величиною і найбіднішому місті Лівану. Заворушення почалися після смерті одного з протестувальників під час зіткнень з поліцією і армією держави. За даними очевидців, він був застрелений ліванською армією. Військові вже висловили своє співчуття з приводу вбивства, не взявши на себе прямої відповідальності, і заявили, що розпочали розслідування за фактом смерті чоловіка.

У другій половині вівторка, 28 квітня, протестувальники у Тріполі почали підпалювати банки, зіткнення тривали до ранку сьогоднішнього дня. Протестувальники закидали будівлі банків "коктейлями Молотова".

Наразі точно невідомо, скільки людей постраждало під час протестів у Лівані. Повідомляється, що 81 правоохоронець був поранений під час спроб стримати заворушення, у тому числі 50 - у Тріполі, повідомили військові.

У березні Ліван оголосив дефолт за євробондами. Державний борг країни досяг розміру 170% ВВП. Це один з найвищих показників у світі.

Про масштабні протести в Лівані також повідомлялося на початку січня. Тоді, під час зіткнень з поліцією постраждали близько 400 осіб. Протести почалися після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування месенджерами.

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