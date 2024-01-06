Ліван вимагає від Ізраїлю вивести війська з Гази і погрожує регіональною війною

Сьогодні, 6 січня, під час зустрічі з Верховним представником Європейського Союзу Жозепом Борреллем глава уряду Лівану запевнив, що Бейрут "прагне миру, а не розпалення війни".

"Ми прагнемо досягти стабільності, і ми встановлюємо необхідні контакти з цього приводу, тому що будь-які масштабні бомбардування в південний Ліван призведе регіон до масштабного вибуху", - заявив Мікаті.

Він наголосив, що виконання Міжнародної резолюції №1701 спочатку вимагає виведення ізраїльских сил з зайнятої ними ліванської території.

Також ліванський прем'єр закликав працювати над встановленням комплексного вирішення "палестинського питання".

Коментуючі сьогоднішні заяви організації "Хезболла" про удар 62 ракетами по ізраїльській базі Мерон у відповідь на ліквідацію заступника глави ХАМАС шейха Салеха Аль-Арурі у Бейруті минулого вівторка, Мікаті заявив, що ця база розташована "на вершині гори Джармак на півночі окупованої Палестини, і це найвища гірська вершина в окупованій Палестині".

Ліванські ЗМІ стверджують, що ізраїльська артилерія обстріляла міста Мейс аль-Джабаль, Ваді аль-Салукі та околиці Хули на півдні Лівану.

За словами Мікаті, рейд Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) був націлений на околиці міста Ярун на півдні Лівану.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці минулого року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ вживе заходів, щоб посунути бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.

Раніше 6 січня ізраїльські військові завдали низки ударів по південному Лівану після того, як рано вранці по північній частині Ізраїлю було випущено близько 40 ракет.

Також повідомлялося, що 20 грудня 2023 року винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані.

Раніше сили і засоби ізраїльської ППО перехопили один із літаків, що проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.