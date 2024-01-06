Ливан требует от Израиля вывести войска из Газы и угрожает региональной войной

Сегодня, 6 января, во время встречи с Верховным представителем Европейского Союза Жозепом Борреллем глава правительства Ливана заверил, что Бейрут "стремится к миру, а не к разжиганию войны".

"Мы стремимся достичь стабильности, и мы устанавливаем необходимые контакты на этот счет, потому что любые масштабные бомбардировки в южный Ливан приведет регион к масштабному взрыву", - заявил Микати.

Он подчеркнул, что выполнение Международной резолюции №1701 изначально требует вывода израильских сил с занятой ими ливанской территории.

Также ливанский премьер призвал работать над установлением комплексного решения "палестинского вопроса".

Комментируя сегодняшние заявления организации "Хезболла" об ударе 62 ракетами по израильской базе Мерон в ответ на ликвидацию заместителя главы ХАМАС шейха Салеха Аль-Арури в Бейруте в прошлый вторник, Микати заявил, что эта база расположена "на вершине горы Джармак на севере оккупированной Палести это самая высокая горная вершина в оккупированной Палестине".

Ливанские СМИ утверждают, что израильская артиллерия обстреляла города Мейс аль-Джабаль, Вади аль-Салуки и окрестности Хулы на юге Ливана.

По словам Микати, рейд Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) был нацелен на окраине города Ярун на юге Ливана.

Что предшествовало

Напомним, в конце прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ примет меры, чтобы сдвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

Ранее 6 января израильские военные нанесли ряд ударов по южному Ливану после того, как ранним утром по северной части Израиля было выпущено около 40 ракет.

Также сообщалось, что 20 декабря 2023 истребители армии обороны Израиля атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.

Ранее силы и средства израильской ПВО перехватили один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.