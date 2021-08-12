Литву покинул первый мигрант из Ирака: ему купили билет на самолет и вручили 300 евро

Первый нелегальный мигрант из Ирака, проникший в Литву из Беларуси, отправлен на родину. Он добровольно согласился вернуться домой после того, как литовские власти предложили ему финансовую выплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Литвы .

"Гражданин Ирака, незаконно въехавший в Литовскую Республику, согласился воспользоваться нашей помощью и финансовой выплатой и принял решение вернуться домой", - сказала глава ведомства Агне Билотайте.

Нелегалу из Ирака был куплен билет на самолет и выплачено пособие в размере 300 евро. Сегодня вечером он добровольно вылетел из аэропорта Вильнюса в Стамбул.

В ведомстве отметили, что еще как минимум 10 граждан Ирака и других стран, нелегально пересекших литовско-белорусскую границу, готовы покинуть Литву.

По словам Билотайте, МВД готово оказывать финансовую поддержку мигрантам, которым не предоставлено убежище в Литве, в добровольной депортации, если они подадут соответствующий запрос и будут сотрудничать с правоохранителями.