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Литву покинул первый мигрант из Ирака: ему купили билет на самолет и вручили 300 евро

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Вильнюс, Четверг 12 августа 2021 22:45
Литву покинул первый мигрант из Ирака: ему купили билет на самолет и вручили 300 евро Фото: Литву добровольно покинул первый мигрант из Ирака (vrm.lrv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый нелегальный мигрант из Ирака, проникший в Литву из Беларуси, отправлен на родину. Он добровольно согласился вернуться домой после того, как литовские власти предложили ему финансовую выплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Литвы.

"Гражданин Ирака, незаконно въехавший в Литовскую Республику, согласился воспользоваться нашей помощью и финансовой выплатой и принял решение вернуться домой", - сказала глава ведомства Агне Билотайте.

Нелегалу из Ирака был куплен билет на самолет и выплачено пособие в размере 300 евро. Сегодня вечером он добровольно вылетел из аэропорта Вильнюса в Стамбул.

В ведомстве отметили, что еще как минимум 10 граждан Ирака и других стран, нелегально пересекших литовско-белорусскую границу, готовы покинуть Литву.

По словам Билотайте, МВД готово оказывать финансовую поддержку мигрантам, которым не предоставлено убежище в Литве, в добровольной депортации, если они подадут соответствующий запрос и будут сотрудничать с правоохранителями.

Напомним, что в палаточном лагере на территории полигона Руднинкай на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки. Причиной стало плохое содержание нелегалов.

Добавим, власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси.

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