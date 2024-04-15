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Литвиненко: допомога Україні - не благодійність, потім доведеться платити життями

Фото: Олександр Литвиненко, секретар Ради національної безпеки України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Режим Путіна ще не завершив власну еволюцію. Якщо Захід не зупинить це, то в майбутньому доведеться заплатити життями.

Про це заявив новий секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню The Economist.

"Дуже важливо розуміти, що путінізм ще не завершив свою еволюцію. Може стати ще гірше. Якщо Захід не зупинить це, то згодом він заплатить більше, причому власними життями. Допомога Україні - це не благодійність", - заявив Литвиненко. 

Допомога Україні 

Ще наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявив, що передача десяти американських систем ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Загалом наша країна потребує 25 одиниць Patriot для захисту міст від постійних російських обстрілів. Наше Міністерство закордонних справ виявили сто вільних систем по світу, які можна передати ЗСУ, але зараз країна зосереджується лише на семи. 

У тому ж числі Україна також потребує й підтримки з боку Сполучених Штатів Америки (США). Наразі питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Попри те, що Сенат вже схвалив документ, Палата представників досі не виносила його на голосування. Як відзначив голова розвідувального комітету Палати представників Майк Тернер законопроєкт буде розглянуто вже цього тижня

 

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