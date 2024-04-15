Литвиненко: допомога Україні - не благодійність, потім доведеться платити життями

"Дуже важливо розуміти, що путінізм ще не завершив свою еволюцію. Може стати ще гірше. Якщо Захід не зупинить це, то згодом він заплатить більше, причому власними життями. Допомога Україні - це не благодійність", - заявив Литвиненко.

Допомога Україні

Ще наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявив, що передача десяти американських систем ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Загалом наша країна потребує 25 одиниць Patriot для захисту міст від постійних російських обстрілів. Наше Міністерство закордонних справ виявили сто вільних систем по світу, які можна передати ЗСУ, але зараз країна зосереджується лише на семи.

У тому ж числі Україна також потребує й підтримки з боку Сполучених Штатів Америки (США). Наразі питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Попри те, що Сенат вже схвалив документ, Палата представників досі не виносила його на голосування. Як відзначив голова розвідувального комітету Палати представників Майк Тернер законопроєкт буде розглянуто вже цього тижня.