Литвиненко: помощь Украине - не благотворительность, потом придется платить жизнями

"Очень важно понимать, что путинизм еще не завершил свою эволюцию. Может стать еще хуже. Если Запад не остановит это, то впоследствии он заплатит больше, причем собственными жизнями. Помощь Украине - это не благотворительность", - заявил Литвиненко.

Помощь Украине

Еще в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил, что передача десяти американских систем ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией. В целом наша страна нуждается в 25 единицах Patriot для защиты городов от постоянных российских обстрелов. Наше Министерство иностранных дел обнаружили сто свободных систем по миру, которые можно передать ВСУ, но сейчас страна сосредотачивается только на семи.

В том же числе Украина также нуждается и в поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки (США). Сейчас вопрос выделения новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с прошлой осени. Несмотря на то, что Сенат уже одобрил документ, Палата представителей до сих пор не выносила его на голосование. Как отметил глава разведывательного комитета Палаты представителей Майк Тернер законопроект будет рассмотрен уже на этой неделе.