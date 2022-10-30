В Литві завершились чергові курси підготовки українських командирів

В Литві продовжують навчати українських військових. Зараз закінчились вже четверті курси підготовки командного складу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter литовського міністра оборони Арвідаса Анусаускаса.
"Навчання українських військових є важливою частиною литовської військової підтримки. Цього тижня у нашій Військовій академії відбулися вже 4-ті курси підготовки командного складу для українських військ", - написав він.
Раніше Литва відправила в Україну чергову партію військової допомоги в яку увійшли, серед іншого, позашляховики.
Також нещодавно Литва оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Він включає зимовий одяг та спорядження, міномети, бронемашини, тепловізори та безпілотники.