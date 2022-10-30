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В Литве прошли очередные курсы подготовки украинских командиров

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

В Литве продолжают обучать украинских военных. Сейчас закончились уже четвертые курсы подготовки командного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter литовского министра обороны Арвидаса Анусаускаса.

"Обучение украинских военных является важной частью литовской военной поддержки. На этой неделе в нашей Военной академии состоялись уже 4-е курсы подготовки командного состава для украинских войск", - написал он.

Ранее Литва отправила в Украину очередную партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, внедорожники.

Также недавно Литва объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он включает в себя зимнюю одежду и снаряжение, минометы, бронемашины, тепловизоры и беспилотники.

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