В Литві завершились чергові курси підготовки українських командирів

"Навчання українських військових є важливою частиною литовської військової підтримки. Цього тижня у нашій Військовій академії відбулися вже 4-ті курси підготовки командного складу для українських військ", - написав він.

Training of troops is an important part of military support to . This week our Military Academy organized already 4th Commander's Training Course for Ukrainian troops. pic.twitter.com/NPKo7O5kmx