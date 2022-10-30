В Литві завершились чергові курси підготовки українських командирів

В Литві продовжують навчати українських військових. Зараз закінчились вже четверті курси підготовки командного складу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter литовського міністра оборони Арвідаса Анусаускаса.

"Навчання українських військових є важливою частиною литовської військової підтримки. Цього тижня у нашій Військовій академії відбулися вже 4-ті курси підготовки командного складу для українських військ", - написав він. Training of troops is an important part of military support to . This week our Military Academy organized already 4th Commander's Training Course for Ukrainian troops. pic.twitter.com/NPKo7O5kmx — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 30, 2022