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В Литві завершились чергові курси підготовки українських командирів

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Литва, Неділя 30 жовтня 2022 21:34
В Литві завершились чергові курси підготовки українських командирів Фото: міністр оборони Литви Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

В Литві продовжують навчати українських військових. Зараз закінчились вже четверті курси підготовки командного складу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter литовського міністра оборони Арвідаса Анусаускаса.

"Навчання українських військових є важливою частиною литовської військової підтримки. Цього тижня у нашій Військовій академії відбулися вже 4-ті курси підготовки командного складу для українських військ", - написав він.

Раніше Литва відправила в Україну чергову партію військової допомоги в яку увійшли, серед іншого, позашляховики.

Також нещодавно Литва оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Він включає зимовий одяг та спорядження, міномети, бронемашини, тепловізори та безпілотники.

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