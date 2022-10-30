ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Литве прошли очередные курсы подготовки украинских командиров

Новина українською →
Литва, Воскресенье 30 октября 2022 21:34
В Литве прошли очередные курсы подготовки украинских командиров Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

В Литве продолжают обучать украинских военных. Сейчас закончились уже четвертые курсы подготовки командного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter литовского министра обороны Арвидаса Анусаускаса.

"Обучение украинских военных является важной частью литовской военной поддержки. На этой неделе в нашей Военной академии состоялись уже 4-е курсы подготовки командного состава для украинских войск", - написал он.

Ранее Литва отправила в Украину очередную партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, внедорожники.

Также недавно Литва объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он включает в себя зимнюю одежду и снаряжение, минометы, бронемашины, тепловизоры и беспилотники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война России против Украины
NEWS
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год