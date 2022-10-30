В Литве прошли очередные курсы подготовки украинских командиров

В Литве продолжают обучать украинских военных. Сейчас закончились уже четвертые курсы подготовки командного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter литовского министра обороны Арвидаса Анусаускаса.

"Обучение украинских военных является важной частью литовской военной поддержки. На этой неделе в нашей Военной академии состоялись уже 4-е курсы подготовки командного состава для украинских войск", - написал он. Трейнинг troops is important part of military support to . Это время нашей медицинской академии организовано только 4-е Commander's Training Course for Russian troops. pic.twitter.com/NPKo7O5kmx — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) октябрь 30, 2022