"Ніхто в НАТО не в безпеці": Литва попереджає про загрозу ескалації

"Тут ніхто не в безпеці, ніхто не в безпеці в регіоні, ніхто не в безпеці в Європі і в Альянсі, тому що ці інциденти дуже близькі до ситуацій, коли все може перерости в ескалацію", - сказав Будріс.

За його словами, Литва дуже зацікавлена, можливо навіть "більше за всіх", в уникненні подібних ситуацій, а також тих, коли потрібно застосовувати військову силу.

"Ми дуже зацікавлені - ймовірно, більше за всіх у тому, щоб уникнути таких сценаріїв...Сценаріїв, коли ми потрапляємо в ситуації, в яких ми застосовуємо військову силу один проти одного", - сказав очільник литовського МЗС, відповідаючи на запитання, чи не загрожують такі інциденти втягнути НАТО в прямий конфлікт із Росією.

При цьому він зазначив, що Литва не отримала підтвердження того, що вторгнення російського безпілотника в сусідню Польщу було навмисним.

"В інтересах усіх, зокрема й Росії, уникнути цього", - сказав міністр.

НАТО також має працювати над зміцненням протиповітряної оборони в країнах Балтії та Польщі, які межують із Росією або Білоруссю, додав Будріс.