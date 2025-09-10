"Ніхто в НАТО не в безпеці": Литва попереджає про загрозу ескалації

Ситуації з вторгненням російських безпілотників на територію країн-членів НАТО можуть перерости в ескалацію, що призведе до "взаємного застосування військової сили".
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Тут ніхто не в безпеці, ніхто не в безпеці в регіоні, ніхто не в безпеці в Європі і в Альянсі, тому що ці інциденти дуже близькі до ситуацій, коли все може перерости в ескалацію", - сказав Будріс.
За його словами, Литва дуже зацікавлена, можливо навіть "більше за всіх", в уникненні подібних ситуацій, а також тих, коли потрібно застосовувати військову силу.
"Ми дуже зацікавлені - ймовірно, більше за всіх у тому, щоб уникнути таких сценаріїв...Сценаріїв, коли ми потрапляємо в ситуації, в яких ми застосовуємо військову силу один проти одного", - сказав очільник литовського МЗС, відповідаючи на запитання, чи не загрожують такі інциденти втягнути НАТО в прямий конфлікт із Росією.
При цьому він зазначив, що Литва не отримала підтвердження того, що вторгнення російського безпілотника в сусідню Польщу було навмисним.
"В інтересах усіх, зокрема й Росії, уникнути цього", - сказав міністр.
НАТО також має працювати над зміцненням протиповітряної оборони в країнах Балтії та Польщі, які межують із Росією або Білоруссю, додав Будріс.
Повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня порушили російські безпілотники - глава уряду країни Дональд Туск повідомив про 19 БпЛА, 4 з яких було збито.
Для ліквідації об'єктів застосували авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені в стан високої готовності.
Перші представники влади Польщі вранці 10 вересня провели екстрені засідання, а Варшава закликала НАТО задіяти Статтю 4 Договору, що передбачає консультації країн-членів у разі загрози.
У НАТО дали формальний коментар стосовно інциденту з дронами, заявивши про тісний контакт генсека з польським керівництвом. Також в Альянсі уникли згадки Росії, коментуючи вторгнення БпЛА в Польщу.
У ЄС заявили про солідарність із Польщею і намір побудувати "стіну проти дронів" на східному фланзі, запустивши проєкт за його спостереженням.
Дональд Туск заявив: хоча Польща цінує всі прояви солідарності, "одних слів недостатньо", і Варшава проситиме "набагато більшої" підтримки від союзників по НАТО.