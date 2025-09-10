RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Никто в НАТО не в безопасности": Литва предупреждает об угрозе эскалации

Фото: глава МИД Литвы Кястутис Будрис (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Ситуации с вторжением российских беспилотников на территорию стран-членов НАТО могут перерасти в эскалацию, что приведет к "взаимному применению военной силы".

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Здесь никто не в безопасности, никто не в безопасности в регионе, никто не в безопасности в Европе и в Альянсе, потому что эти инциденты очень близки к ситуациям, когда все может перерасти в эскалацию", - сказал Будрис.

По его словам, Литва очень заинтересована, возможно даже "больше всех", в избежании подобных ситуаций, а также тех, когда нужно применять военную силу.

"Мы очень заинтересованы - вероятно, больше всех в том, чтобы избежать таких сценариев... Сценариев, когда мы попадаем в ситуации, в которых мы применяем военную силу друг против друга", - сказал глава литовского МИД, отвечая на вопрос, не грозят ли такие инциденты втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.

При этом он отметил, что Литва не получила подтверждения того, что вторжение российского беспилотника в соседнюю Польшу было преднамеренным.

"В интересах всех, в том числе и России, избежать этого", - сказал министр.

НАТО также должно работать над укреплением противовоздушной обороны в странах Балтии и Польше, которые граничат с Россией или Беларусью, добавил Будрис.

"Шахеды" РФ в Польше

Воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября нарушили российские беспилотники - глава правительства страны Дональд Туск сообщил о 19 БпЛА, 4 из которых были сбиты.

Для ликвидации объектов применили авиацию, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.

Первые представители власти Польши утром 10 сентября провели экстренные заседания, а Варшава призвала НАТО задействовать Статью 4 Договора, предусматривающую консультации стран-членов в случае угрозы.

В НАТО дали формальный комментарий касаемо инцидента с дронами, заявив о тесном контакте генсека с польским руководством. Также в Альянсе избежали упоминания России, комментируя вторжение БпЛА в Польшу.

В ЕС заявили о солидарности с Польшей и намерении построить "стену против дронов" на восточном фланге, запустив проект за его наблюдением.

Дональд Туск заявил: хотя Польша ценит все проявления солидарности, "одних слов недостаточно", и Варшава будет просить "намного большей" поддержки от союзников по НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваДрони