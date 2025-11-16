UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Литві затримали оператора дрона, який літав біля аеропорту у Вільнюсі

Фото: у Литві затримали оператора дрона, який літав біля аеропорту у Вільнюсі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поблизу аеропорту у Вільнюсі затримали чоловіка, який підняв дрон у забороненій для польотів зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як повідомляється, 15 листопада о 12:00 система Fly Safe Служби громадської безпеки (VST) зафіксувала зліт безпілотного літального апарату у зоні заборони польотів в районі вільнюського аеропорту.

Реагуючи на порушення, співробітники Групи спеціальних завдань Служби громадської безпеки негайно виїхали на місце події. Хоча дрон незабаром зник з поля зору системи, екіпаж, визначивши адресу, затримав оператора дрона о 12:07.

У зв'язку з цим інцидентом VST зв'язалася з Департаментом поліції та Службою аеронавігації. Польоти літаків на летовищі не припинялися.

Затриманого оператора дрона передано Військовій поліції, проти нього порушено адміністративну справу. Чоловікові загрожує штраф від 400 до 800 євро.

"За словами затриманого оператора, він думав, що в цьому місці запускати дрон можна. Однак нагадуємо, що незнання не звільняє від відповідальності", - зазначили у Службі.

Провокації Росії та Білорусі у Литві

Нагадаємо, російські безпілотники вже кілька разів помічали в повітряному просторі Литви. Зокрема, за інформацією ЗМІ, влітку до Литви залітав російський дрон "Гербера".

Також 4 листопада неподалік від Вільнюського аеропорту було помічено невідомий безпілотник. На цьому тлі аеропорт закрили на кілька годин.

При цьому в жовтні в повітряному просторі Литви помітили повітряні кулі з контрабандою, які запускали з території Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваДрони