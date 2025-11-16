В Литве задержали оператора дрона, который летал возле аэропорта в Вильнюсе

Как сообщается, 15 ноября в 12:00 система Fly Safe Службы общественной безопасности (VST) зафиксировала взлет беспилотного летательного аппарата в зоне запрета полетов в районе вильнюсского аэропорта.

Реагируя на нарушение, сотрудники Группы специальных задач Службы общественной безопасности немедленно выехали на место происшествия. Хотя дрон вскоре исчез из поля зрения системы, экипаж, определив адрес, задержал оператора дрона в 12:07.

В связи с этим инцидентом VST связалась с Департаментом полиции и Службой аэронавигации. Полеты самолетов в аэропорту не прекращались.

Задержанный оператор дрона передан Военной полиции, против него возбуждено административное дело. Мужчине грозит штраф от 400 до 800 евро.

"По словам задержанного оператора, он думал, что в этом месте запускать дрон можно. Однако напоминаем, что незнание не освобождает от ответственности", - отметили в Службе.