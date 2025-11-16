В Литве задержали оператора дрона, который летал возле аэропорта в Вильнюсе

Вблизи аэропорта в Вильнюсе задержали мужчину, который поднял дрон в запрещенной для полетов зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Как сообщается, 15 ноября в 12:00 система Fly Safe Службы общественной безопасности (VST) зафиксировала взлет беспилотного летательного аппарата в зоне запрета полетов в районе вильнюсского аэропорта.
Реагируя на нарушение, сотрудники Группы специальных задач Службы общественной безопасности немедленно выехали на место происшествия. Хотя дрон вскоре исчез из поля зрения системы, экипаж, определив адрес, задержал оператора дрона в 12:07.
В связи с этим инцидентом VST связалась с Департаментом полиции и Службой аэронавигации. Полеты самолетов в аэропорту не прекращались.
Задержанный оператор дрона передан Военной полиции, против него возбуждено административное дело. Мужчине грозит штраф от 400 до 800 евро.
"По словам задержанного оператора, он думал, что в этом месте запускать дрон можно. Однако напоминаем, что незнание не освобождает от ответственности", - отметили в Службе.
Напомним, российские беспилотники уже несколько раз замечали в воздушном пространстве Литвы. В частности, по информации СМИ, летом в Литву залетал российский дрон "Гербера".
Также 4 ноября неподалеку от Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник. На этом фоне аэропорт закрыли на несколько часов.
При этом в октябре в воздушном пространстве Литвы заметили воздушные шары с контрабандой, которые запускали с территории Беларуси.