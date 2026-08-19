UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Литві запропонували нове обмеження для росіян: що зміниться

06:19 19.08.2026 Ср
2 хв
Вільнюс хоче, щоб громадяни РФ не затримувались на території Литви
aimg Пилип Бойко
Фото: литовський прикордонник (Getty Images)

У Литві обговорюють можливість скоротити дозволений час транзиту країною для громадян Росії. Зараз на перебування під час транзиту відводиться до 24 годин, однак пропонується значно зменшити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Радник президента Литви Марюс Чеснулявічюс заявив, що не бачить причин заперечувати проти пропозиції депутата Сейму Арвідаса Анушаускаса скоротити дозволений час транзиту територією країни для громадян Росії з 24 до шести годин.

За його словами, таке обмеження могло б зменшити кількість можливих порушень правил перебування під час транзиту.

"Причин для заперечень справді немає. Гадаю, головне тут - те, що сама пропозиція робить акцент на обмеженні за часом: якщо зараз дозволено до 24 годин, то 6 годин зменшило б бажання їздити по Литві", - сказав радник литовського президента.

Таким чином, у разі ухвалення пропозиції громадяни Росії, які прямують транзитом через Литву, матимуть значно менше часу для перебування на території країни.

Чеснулявічюс також заявив, що скорочення допустимого часу транзиту не можна вважати приниженням гідності людей, яких це стосується.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Литва