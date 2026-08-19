У Литві запропонували нове обмеження для росіян: що зміниться

Радник президента Литви Марюс Чеснулявічюс заявив, що не бачить причин заперечувати проти пропозиції депутата Сейму Арвідаса Анушаускаса скоротити дозволений час транзиту територією країни для громадян Росії з 24 до шести годин.

За його словами, таке обмеження могло б зменшити кількість можливих порушень правил перебування під час транзиту.

"Причин для заперечень справді немає. Гадаю, головне тут - те, що сама пропозиція робить акцент на обмеженні за часом: якщо зараз дозволено до 24 годин, то 6 годин зменшило б бажання їздити по Литві", - сказав радник литовського президента.

Таким чином, у разі ухвалення пропозиції громадяни Росії, які прямують транзитом через Литву, матимуть значно менше часу для перебування на території країни.

Чеснулявічюс також заявив, що скорочення допустимого часу транзиту не можна вважати приниженням гідності людей, яких це стосується.