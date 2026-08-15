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У Литві з'явиться завод боєприпасів для потреб України та НАТО

05:53 15.08.2026 Сб
1 хв
Коли Литва планує почати випуск боєприпасів для ЗСУ?
aimg Пилип Бойко
У Литві з'явиться завод боєприпасів для потреб України та НАТО Фото: боєприпаси для ЗСУ (Укроборонпром)
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Литва домовилася з українською оборонною компанією DEMZ про реалізацію масштабного проєкту у сфері виробництва боєприпасів. Нове підприємство має з'явитися на майданчиках в Алітусі та Пріенайському районі, а проєкт передбачає створення сотень робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Загалом реалізація проєкту має створити до 450 робочих місць в Алітусі та Пріенайському районі. DEMZ шукатиме працівників із різною кваліфікацією та розробить для них програми навчання.

Будівельні роботи на новому майданчику в Пріенайському районі мають розпочатися восени 2026 року. Початок виробництва там планують на кінець 2027 року.

Боєприпаси призначатимуться насамперед для України

Продукція нового підприємства буде призначена переважно для Збройних сил України. У подальшому її також планують постачати союзникам.

Зазначається, що виробництво відповідатиме оборонним потребам країн НАТО.

Проєкт передбачає не лише безпосереднє виробництво, а й проведення наукових досліджень та розробку нових рішень у відповідній сфері.

Що ще відомо про боєприпаси для ЗСУ

Міністерство оборони України розробило та успішно випробувало новий клас керованих боєприпасів Firefly. Вже найближчим часом новітнє озброєння піде у серійне виробництво.

Тим часом у Сенаті США запропонували прискорити передачу Україні критично важливих боєприпасів. Мова йде про 155-мм артилерійські снаряди, та заряди для HIMARS та GMLRS.

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