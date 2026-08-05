Литва планує налагодити випуск українських дронів, - міністр оборони

Литва прагне налагодити виробництво українських дронів на своїй території в рамках двосторонньої угоди про співпрацю в оборонній промисловості.

Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

За словами Каунаса, ця ініціатива буде реалізована шляхом спільних інвестицій в рамках угоди про співпрацю в оборонній промисловості, підписаної Литвою та Україною у травні.

"У нас є угода з Україною, відома як Drone Deal. Наразі в команді міністерства відбуваються зміни, щоб залучити ключових фахівців, які почнуть втілювати цю угоду в практичні рішення на місцях, щоб ми могли локалізувати виробництво українських дронів у Литві", – сказав Каунас.

Він також підкреслив, що дрони будуть вироблятися в Литві з використанням технологій, придбаних в Україні.

За словами міністра, проект принесе користь обом країнам, розширюючи виробничі потужності України, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Литви завдяки новим виробничим потужностям, технологічним досягненням та можливостям для литовських інженерів працювати разом з українськими спеціалістами.

Еліюс Чівіліс, виконавчий директор агентства зі сприяння інвестиціям Invest Lithuania, раніше заявляв, що кілька українських інвесторів оборонної промисловості отримали схвалення від литовської комісії, яка розглядає транзакції, що відповідають інтересам національної безпеки, на початок діяльності в країні.