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В Литве предложили новое ограничение для россиян: что изменится

06:19 19.08.2026 Ср
2 мин
Вильнюс хочет, чтобы граждане РФ не задерживались на территории Литвы
aimg Филипп Бойко
Фото: литовский пограничник (Getty Images)

В Литве обсуждается возможность сократить разрешенное время транзита по стране для граждан России. Сейчас на пребывание во время транзита отводится до 24 часов, однако предлагается значительно снизить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Советник президента Литвы Марюс Чеснулявичюс заявил, что не видит причин возражать против предложения депутата Сейма Арвидаса Анушаускаса сократить разрешенное время транзита по территории страны для граждан России с 24 до шести часов.

По его словам, такое ограничение могло бы снизить количество возможных нарушений правил пребывания во время транзита.

"Причин для возражений действительно нет. Думаю, главное здесь - то, что само предложение делает акцент на ограничении по времени: если сейчас позволено до 24 часов, то 6 часов уменьшило бы желание ездить по Литве", - сказал советник литовского президента.

Таким образом, в случае принятия предложения граждане России, следующие транзитом через Литву, будут иметь значительно меньше времени для пребывания на территории страны.

Чеснулявичюс также заявил, что сокращение допустимого времени транзита нельзя считать унижением достоинства людей, к которым это относится.

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