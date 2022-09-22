У Литві заборонили трансляцію російських та білоруських каналів

"Сьогодні не може бути жодних сумнівів у тому, що ми маємо захистити свій інформаційний простір", - сказав голова Комітету Сейму з культури Вітаутас Юозапайтіс.

У свою чергу представник фракції регіонів Пятрас Гражуліс зазначив, що охочі дивитися російські чи білоруські програми завжди знайдуть для цього способи.

Рішення було ухвалено в терміновому порядку, оскільки в п'ятницю минув термін дії постанови Сейму про введення надзвичайного стану на всій території країни, яка забороняла ретрансляцію програм, що поширюють дезінформацію.

Тим часом новий декрет про надзвичайний стан вже не передбачав цю заборону, оскільки режим НП залишався в силі лише на кордоні з Росією та Білорусією.

За даними Мінкультури Литви, основні медіа-канали Росії та Білорусі вже обмежені після російського вторгнення до України у лютому рішеннями литовських відомств або на підставі санкцій Євросоюзу та США.