В Литве запретили трансляцию российских и белорусских каналов

"Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защитить свое информационное пространство", - сказал председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис.

В свою очередь, представитель фракции регионов Пятрас Гражулис отметил, что желающие смотреть российские или белорусские программы всегда найдут для этого способы.

Решение было принято в срочном порядке, поскольку в пятницу истек срок действия постановления Сейма о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, запрещавшего ретрансляцию программ, распространяющих дезинформацию.

Между тем, новый декрет о чрезвычайном положении уже не предусматривал этот запрет, поскольку режим ЧП оставался в силе только на границе с Россией и Белоруссией.

По данным Минкультуры Литвы, основные медиа-каналы России и Белоруссии уже ограничены после российского вторжения в Украину в феврале решениями литовских ведомств или на основании санкций Евросоюза и США.