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До Литви втік ще один офіцер РФ і попросив політичного притулку

Фото: До Литви втік ще один офіцер РФ і попросив політичного притулку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

До Литви втік російський лейтенант Іван Корольов. Він попросив у країні політичного притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Корольов нелегально перетнув кордон Литви, доїхав до Вільнюса і був затриманий литовськими прикордонниками на столичному автовокзалі 10 серпня.

"З серпня я прийняв рішення покинути РФ у зв’язку з тим, що не хотів брати участь в кровопролитній війні, яку розв’язала моя держава. На цей час я знаходжусь в Республіці Литва, де попросив політичного притулку", - заявив російський військовий.

Лейтенант проходив службу у військовій частині 59313-39 - Об’єднаному стратегічному командуванні Східного військового округу. Ця частина дислокується в селищі Тейсін Хабаровського краю.

Корольов стверджує, що він не перебував в Україні на момент його участі у так званій "СВО".

"Я брав участь в "СВО", але знаходився весь цей час на території РФ. На території України я не був", - стверджує росіянин.

За його словами, підрозділ, в якому він служив, займався забезпеченням російської армії боєприпасами та їх подальшим розподілом між бригадами окупантів, які перебували на території України.

Заява від офіцера-артилериста, який був заступником начальника складу обліково-операційного віддалення польового артилерійського складу, на отримання політичного притулку 11 серпня була прийнята до розгляду. Корольов перебуватиме у міграційному центрі в Пабраті, доки розглядатиметься його заява.

Дезертирство в армії РФ

У російській армії почастішали випадки дезертирства. Так, наприклад, у тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертували близько 90 російських військовослужбовців, вони самовільно залишили бойові позиції. У Сватовому втекли 40 загарбників.

У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів через припинення відпусток.

А у Запорізькій області близько 50 загарбників відмовились воювати й вивели озброєння з ладу.

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