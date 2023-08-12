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В Литву сбежал еще один офицер РФ и попросил политическое убежище.

Фото: В Литву сбежал еще один офицер РФ и попросил политическое убежище (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Литву сбежал русский лейтенант Иван Королев. Он попросил в стране политического убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Королев нелегально пересек границу Литвы, доехал до Вильнюса и был задержан литовскими пограничниками на столичном автовокзале 10 августа.

"С августа я принял решение покинуть РФ в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В настоящее время я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища", - заявил российский военный.

Лейтенант проходил службу в воинской части 59313-39 - Объединенном стратегическом командовании Восточного военного округа. Эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.

Королев утверждает, что он не находился в Украине на момент его участия в так называемой "СВО".

"Я участвовал в "СВО", но находился все это время на территории РФ. На территории Украины я не был", - утверждает россиянин.

По его словам, подразделение, в котором он служил, занималось обеспечением российской армии боеприпасами и их дальнейшим распределением между бригадами оккупантов, которые находились на территории Украины.

Заявление от офицера-артиллериста, который был заместителем начальника склада учетно-операционного удаления полевого артиллерийского склада, на получение политического убежища 11 августа было принято к рассмотрению. Королев будет находиться в миграционном центре в Пабрате, пока будет рассматриваться его заявление.

Дезертирство в армии РФ

В русской армии участились случаи дезертирства. Так, например, во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих, они самовольно покинули боевые позиции. В Сватово сбежали 40 захватчиков.

В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 российских оккупантов из-за прекращения отпусков.

А в Запорожской области около 50 захватчиков отказались воевать и вывели вооружение из строя

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