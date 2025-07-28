У Литві виявили невідомий дрон із Білорусі: влада посилила контроль

Як пише повідомляють, востаннє дрон бачили на висоті близько 200 метрів неподалік Вільнюса.

Влада не виключає, що це може бути метеозонд, але ситуація залишається під контролем, і оголошено підвищену готовність усіх екстрених служб.

Згідно з повідомленням, об'єкт виявили близько 8:00 ранку. Зараз тривають пошуки можливих уламків або самого безпілотника, якщо він здійснив аварійну посадку.

Місцева влада закликала громадян не торкатися невідомих предметів, які можуть бути пов’язані з дроном, і повідомляти про них за екстреним номером 112.

Що кажуть у Міноборони

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене в коментарі для LRT заявила, що наразі не встановлено, якого типу був безпілотник.

За її словами, нинішні погодні умови сприятливі для запуску метеозондів, які можуть використовувати і для нелегального транспортування товарів.

"Інформація уточнюється. Сьогодні погода є сприятливою для метеозондів, які контрабандисти використовують для перельоту своїх товарів", - сказала вона.

Міністерка також нагадала, що 10 липня литовські військові вже фіксували порушення повітряного простору - тоді було зафіксовано політ дрона Gerbera, схожого за формою на іранський Shahed.

Попередньо вважалося, що він міг бути випущений з території Росії для перевірки готовності ППО країн Балтії.