У Литві виявили невідомий дрон із Білорусі: влада посилила контроль

У повітряному просторі Литви вранці 28 липня виявили невідомий безпілотник, який, ймовірно, залетів із території Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Як пише повідомляють, востаннє дрон бачили на висоті близько 200 метрів неподалік Вільнюса.
Влада не виключає, що це може бути метеозонд, але ситуація залишається під контролем, і оголошено підвищену готовність усіх екстрених служб.
Згідно з повідомленням, об'єкт виявили близько 8:00 ранку. Зараз тривають пошуки можливих уламків або самого безпілотника, якщо він здійснив аварійну посадку.
Місцева влада закликала громадян не торкатися невідомих предметів, які можуть бути пов’язані з дроном, і повідомляти про них за екстреним номером 112.
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене в коментарі для LRT заявила, що наразі не встановлено, якого типу був безпілотник.
За її словами, нинішні погодні умови сприятливі для запуску метеозондів, які можуть використовувати і для нелегального транспортування товарів.
"Інформація уточнюється. Сьогодні погода є сприятливою для метеозондів, які контрабандисти використовують для перельоту своїх товарів", - сказала вона.
Міністерка також нагадала, що 10 липня литовські військові вже фіксували порушення повітряного простору - тоді було зафіксовано політ дрона Gerbera, схожого за формою на іранський Shahed.
Попередньо вважалося, що він міг бути випущений з території Росії для перевірки готовності ППО країн Балтії.
Раніше президент Латвії Едгар Рінкевичс повідомив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник. У Латвії розпочали розслідування.
Також, за даними Повітряних сил, у ніч із 7 на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.
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