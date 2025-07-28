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У Литві виявили невідомий дрон із Білорусі: влада посилила контроль

Фото: Литва фіксує проліт дрона з Білорусі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У повітряному просторі Литви вранці 28 липня виявили невідомий безпілотник, який, ймовірно, залетів із території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як пише повідомляють, востаннє дрон бачили на висоті близько 200 метрів неподалік Вільнюса.

Влада не виключає, що це може бути метеозонд, але ситуація залишається під контролем, і оголошено підвищену готовність усіх екстрених служб.

Згідно з повідомленням, об'єкт виявили близько 8:00 ранку. Зараз тривають пошуки можливих уламків або самого безпілотника, якщо він здійснив аварійну посадку.

Місцева влада закликала громадян не торкатися невідомих предметів, які можуть бути пов’язані з дроном, і повідомляти про них за екстреним номером 112.

Що кажуть у Міноборони

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене в коментарі для LRT заявила, що наразі не встановлено, якого типу був безпілотник.

За її словами, нинішні погодні умови сприятливі для запуску метеозондів, які можуть використовувати і для нелегального транспортування товарів.

"Інформація уточнюється. Сьогодні погода є сприятливою для метеозондів, які контрабандисти використовують для перельоту своїх товарів", - сказала вона.

Міністерка також нагадала, що 10 липня литовські військові вже фіксували порушення повітряного простору - тоді було зафіксовано політ дрона Gerbera, схожого за формою на іранський Shahed.

Попередньо вважалося, що він міг бути випущений з території Росії для перевірки готовності ППО країн Балтії.

Раніше президент Латвії Едгар Рінкевичс повідомив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник. У Латвії розпочали розслідування.

Також, за даними Повітряних сил, у ніч із 7 на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.

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Литва