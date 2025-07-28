В Литве обнаружили неизвестный дрон из Беларуси: власти усилили контроль

Как пишет сообщают, последний раз дрон видели на высоте около 200 метров недалеко от Вильнюса.

Власти не исключают, что это может быть метеозонд, но ситуация остается под контролем, и объявлена повышенная готовность всех экстренных служб.

Согласно сообщению, объект обнаружили около 8:00 утра. Сейчас продолжаются поиски возможных обломков или самого беспилотника, если он совершил аварийную посадку.

Местные власти призвали граждан не прикасаться к неизвестным предметам, которые могут быть связаны с дроном, и сообщать о них по экстренному номеру 112.

Что говорят в Минобороны

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в комментарии для LRT заявила, что пока не установлено, какого типа был беспилотник.

По ее словам, нынешние погодные условия благоприятны для запуска метеозондов, которые могут использовать и для нелегальной транспортировки товаров.

"Информация уточняется. Сегодня погода является благоприятной для метеозондов, которые контрабандисты используют для перелета своих товаров", - сказала она.

Министр также напомнила, что 10 июля литовские военные уже фиксировали нарушение воздушного пространства - тогда был зафиксирован полет дрона Gerbera, похожего по форме на иранский Shahed.

Предварительно считалось, что он мог быть выпущен с территории России для проверки готовности ПВО стран Балтии.