UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Литві висміяли невдачі РФ, запропонувавши НАТО "змиритися" з розширенням за рахунок України

Фото: колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс (flickr com mfa_lithuania)
Автор: Наталія Гурковська

Виходячи з риторики Росії, НАТО час "змиритися" з тим, що Україна вже є його членом з огляду на постійні заяви Кремля про те, що російська армія воює не з Україною, а з Альянсом.

Такий жарт відпустив колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Росія пояснює невдачі на фронті тим, що воює не з Україною, а з НАТО. Це означає, що Росія вже визнає Україну частиною Альянсу. Тому залишається, щоб НАТО змирилося з цим", - написав він.

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зазначимо, що вже 10 країн підтримали членство України в НАТО, такі як: Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія та Словаччина та Канада.

Додамо, згідно з алгоритмом процедури вступу до блоку, підтримати членство України мають всі його 30 країн-членів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваВійна в Україні