В Литве высмеяли неудачи РФ, предложив НАТО "смириться" с расширением за счет Украины

Исходя из риторики России, НАТО пора "смириться" с тем, что Украина уже является его членом, учитывая постоянные заявления Кремля о том, что российская армия воюет не с Украиной, а с Альянсом.

Такую шутку отпустил бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Россия объясняет неудачи на фронте тем, что воюет не с Украиной, а с НАТО. Это означает, что Россия уже признает Украину частью Альянса. Поэтому остается, чтобы НАТО смирился с этим", - написал он.

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Отметим, что уже 10 стран поддержали членство Украины в НАТО, такие как Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия и Канада.

Добавим, согласно алгоритму процедуры вступления в блок, поддержать членство Украины должны все его 30 стран-членов.

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