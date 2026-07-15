У Литві виникли черги у військкоматах: в чому причина

Збройні сили Литви повідомили про небувалий патріотичний підйом. Цього року понад вісім тисяч молодих людей виявили бажання добровільно пройти обов'язкову військову службу. Це абсолютний рекорд для країни.

Майже 4,4 тисячі осіб подали свої заяви ще до того, як уряд оприлюднив офіційні списки призовників. Ще 3,7 тисячі юнаків та дівчат вирішили приєднатися до лав армії у пріоритетному порядку вже після публікації списків. Такий ажіотаж став приємним сюрпризом для військового командування.

Чому литовська молодь хоче служити

Влада пов'язує таку активність зі зростанням національної свідомості на тлі геополітичних загроз. Молодь розуміє свою відповідальність.

"Рекордна кількість молодих людей, які добровільно обрали службу, свідчить про те, що все більше молоді прагне зробити свій внесок у зміцнення безпеки держави та розуміє свою роль у системі загальної оборони", - заявив директор Служби військового обов'язку та комплектування Арунас Бальчюнас.

Проте є й інша сторона медалі. Через обмежену інфраструктуру та кількість місць цього року на службу зможуть прийняти не всіх охочих. Литовська армія просто не розраховувала на такий наплив патріотів.

Для студентів, які бажають пройти службу, передбачені спеціальні умови. Вони мають право взяти академічну відпустку, а після завершення служби молоді люди зможуть безперешкодно повернутися до навчання у своїх вишах.