В Литве возникли очереди в военкоматах: в чем причина

Вооруженные силы Литвы сообщили о небывалом патриотическом подъеме. В этом году более восьми тысяч молодых людей изъявили желание добровольно пройти обязательную военную службу. Это абсолютный рекорд для страны.

Почти 4,4 тысячи человек подали свои заявления еще до того, как правительство обнародовало официальные списки призывников. Еще 3,7 тысячи юношей и девушек решили присоединиться к рядам армии в приоритетном порядке уже после публикации списков. Такой ажиотаж стал приятным сюрпризом военному командованию.

Почему литовская молодежь хочет служить

Власти связывают такую активность с ростом национального сознания на фоне геополитических угроз. Молодежь понимает свою ответственность.

"Рекордное количество молодых людей, добровольно избравших службу, свидетельствует о том, что все больше молодежи стремится внести свой вклад в укрепление безопасности государства и понимает свою роль в системе всеобщей обороны", - заявил директор Службы военного долга и комплектования Арунас Бальчюнас.

Однако есть и другая сторона медали. Из-за ограниченной инфраструктуры и количества мест в этом году на службу смогут принять не всех желающих. Литовская армия просто не рассчитывала на такой наплыв патриотов.

Для студентов, желающих пройти службу, предусмотрены специальные условия. Они имеют право взять академический отпуск, а по завершении службы молодые люди смогут беспрепятственно вернуться к учебе в своих вузах.