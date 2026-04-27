У Литві викрили мережу ГРУ, яка готувала вбивства та підпали техніки для ЗСУ (фото, відео)

Литовські спецслужби розкрили мережу агентів ГРУ Росії, які планували вбивства, збирали дані про військову інфраструктуру й готували підпали техніки, що мала вирушити до України.

Техніку для України хотіли підпалити

Слідство встановило: підозрювані діяли з терористичною метою. Крім убивств, вони збирали дані про військову інфраструктуру та готували підпали військової техніки, яку мали відправити на підтримку України.

Дії були сплановані та скоординовані як частина ширшої підривної діяльності в інтересах ГРУ - Головного розвідувального управління Збройних сил Росії.

Як усе починалося

На початку 2025 року громадянин Росії, який мешкає в Литві, виявив у своєму автомобілі жучок.

Він звернувся до поліції - і так запустив масштабне розслідування. Слідчі встановили, що людині реально загрожувало вбивство. Крім нього, ціллю був ще один чоловік - громадянин Литви. Обох обрали, імовірно, через їхні політичні погляди.

Хто стежив і хто виконував

З літа 2024 року агенти збирали інформацію про жертв - у тому числі за допомогою технічних пристроїв стеження. Серед них - громадяни Росії, Білорусі, України, Грузії, Латвії, Молдови та Греції, які або жили в Литві, або спеціально приїхали туди.

Фото: затримання ймовірних виконавців (lkpb.policija.lrv)

Безпосередніми виконавцями мали стати двоє громадян Греції - один з них також мав російське громадянство. Обидва пов'язані з кримінальним світом.

У Литві вони консультувалися з місцевими злочинними структурами: де живуть і працюють жертви, як тікати після злочину, де дістати зброю та як її потім позбутися.

12 березня 2025 року головних підозрюваних затримали у Вільнюсі. Пізніше слідчі вийшли на тих, хто організовував і фінансував злочини.

На початку 2026 року пройшла спільна міжнародна операція - обшуки та затримання у Польщі, Україні та Греції.

Зі 13 підозрюваних: 9 - під вартою, на 4 - видано європейські ордери на арешт. Трьох уже передали до Литви, питання передачі ще двох - вирішується.

Офіс генпрокурора підтвердив участь у операції

"Припинено підготовку тяжких злочинів у країнах ЄС. Встановлено виконавців, посередників і координаторів, які організовували та фінансували діяльність", - йдеться в повідомленні відомства.

У заяві також йдеться, що також було зафіксовано диверсійну діяльність на території військового підприємства.

Крім того, слідчі встановили, що учасники організації планували вчинення насильницьких дій щодо військових та цивільних на території України.