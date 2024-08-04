У Литві відповіли російській опозиції щодо "несправедливих" санкцій

Ландсбергіс пояснив, що він чує розмови про невинність простих росіян, однак потім бачить, як ці "прості" росіяни вбивають простих українців.

"Я бачу, як прості російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами й бажають їм успіхів у їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх простих російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на костюмі танка з картону. Я бачу, як звичайні росіяни збираються на площі, щоб сформувати літеру Z. Проста Росія - хвора", - наголосив міністр.

Він зазначив, що у випадку РФ зцілення буде тривалим і виснажливим процесом, який розпочнеться лише тоді, коли Росія, а не лише російський диктатор Володимир Путін, зазнає поразки.

"Усе, що гальмує тотальну воєнну машину РФ, матиме підтримку простих литовців", - написав Ландсбергіс.