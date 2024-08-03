Звільнені з ув'язнення російські опозиціонери заявили, що їхньої згоди на обмін ніхто не питав

Звільнені з російських в’язниць опозиціонери Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин заявили, що їх ніхто не питав, чи згодні вони на обмін. Вони навіть відмовилися виконати формальну умову для обміну – не попросили російського диктатора Володимира Путіна про помилування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кара-Мурзи і Яшина, яку цитує агентство AP .

Згадані опозиціонери, а також їхній колега Андрій Пивоваров у п'ятницю зробили свої перші заяви на пресконференції в німецькому місті Бонн.

"Я не розглядаю те, що зі мною сталося... як обмін. Я сприймаю це як видворення з Росії, незаконне видворення з Росії проти моєї волі. І я скажу відверто, як є: найбільше я зараз хочу додому" – сказав Яшин.

І він, і Кара-Мурза сказали журналістам, що їх ніхто не питав, чи згодні вони на обмін, і вони відмовилися просити Путіна про помилування — формальність, на якій, за їхніми словами, наполягали працівники колонії.

Водночас Кара-Мурза підкреслив, що такі обміни полоненими – це, по суті, "порятунок людських життів": смерть російського опозиціонера Олексія Навального в арктичній колонії в лютому підкреслює це, за його словами, "дуже жахливо".