Російський опозиціонер Кара-Мурза після обміну заявив про "несправедливі" санкції Заходу
Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, якого звільнили внаслідок обміну в'язнями між Росією та Заходом, поскаржився на санкції проти РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Кара-Мурзи наводить The Bell.
Кара-Мурза під час пресконференції нагадав, що він раніше займався репрезентацією Росії на міжнародному рівні.
Зокрема, він працював над просуванням законів імені Магнітського у низці країн (ініціативи, які передбачають санкції проти російських чиновників, пов'язаних зі смертю російського адвоката Сергія Магнітського).
Опозиціонер поскаржився, що наразі санкції Заходу часто спрямовані не проти режиму диктатора Володимира Путіна, а проти всіх росіян. А це нібито несправедливо.
"Я бачу основний акцент своєї діяльності у міжнародній площині, щоб нагадувати людям у демократичних країнах, що Росія та Путін це не одне й те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців та режим Путіна, а не на громадян російської федерації за принципом громадянства", - додав він.
Росіяни підтримують Путіна
До речі, згідно з соцопитуваннями, підтримка Путіна серед звичайних росіян навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну зберігається на досить високому рівні.
Зокрема, за даними Центру досліджень громадської думки університету Чикаго, підтримати Путіна на виборах готово 65 відсотків російського населення.
Також звичайні росіяни не виходять на масові протести проти свого режиму і не намагаються його повалити, незважаючи на ті звірства, які війська РФ вчинили у Бучі та інших українських містах.
Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що Євросоюз схвалив уже 14-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, передбачає обмеження на постачання зрідженого газу.
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