В Литве ответили российской оппозиции по поводу "несправедливых" санкций

Ландсбергис объяснил, что он слышит разговоры о невиновности простых россиян, однако затем видит, как эти "простые" россияне убивают простых украинцев.

"Я вижу, как простые российские матери прощаются со своими обычными российскими сыновьями и желают им успехов в их обычных российских военных преступлениях. Я вижу, как обычные русские родители одевают своих простых русских детей в военную форму и рисуют букву Z на костюме танка из картона. Я вижу, как обычные россияне собираются на площади, чтобы сформировать букву Z. Простая Россия - больна", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в случае РФ исцеление будет длительным и изнурительным процессом, который начнется только тогда, когда Россия, а не только российский диктатор Владимир Путин, потерпит поражение.

"Все, что тормозит тотальную военную машину РФ, будет иметь поддержку простых литовцев", - написал Ландсбергис.