У Литві стартував збір на 500 дронів для України до Дня Незалежності

У Литві стартувала акція "Пісні дронів", яка має на меті зібрати 300 тисяч євро для закупівлі 500 дронів-камікадзе типу FPV для України. Вона триватиме до 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Збір започаткувала організація Maži, bet stiprūs ("Малі, але сильні"). За словами її засновника Раймундаса Алекнавічюса, на фронті відбувається як контрнаступ українських сил, так і нові атаки Росії, а одним із найвпливовіших чинників війни є зростаюче використання дронів.

"Війна в Україні увійде у світову військову історію як війна технологій дронів, що постійно еволюціонують. Поряд із бойовими Bayraktar, комерційними DJI й різними безпілотниками з нерухомим крилом, у війні України з Росією нині дедалі більшого значення набувають дрони-камікадзе типу FPV", - сказав Алекнавічюс.

Він зазначив, що Росія нещодавно закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди українським військовим.

Акція "Пісні дронів", яка стартувала 19 липня, триватиме до 24 серпня, коли відзначатиметься День Незалежності України.

Організація прагне зібрати гроші й закупити дрони TORO, які розробили українські та литовські експерти. Ці безпілотники типу FPV вважаються одним із найкращих дронів-камікадзе у своєму класі.

Підтримка України з боку Литви

Литва підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти держави-агресора та підтримує прагнення України до вступу у НАТО.

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники до створення коаліції з розмінування України.

До цього Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом у Києві, представив своєму українському колезі Олексію Резнікову довгостроковий план підтримки Збройних сил України.

Окрім того, у липні Литва надасть Україні військової допомоги та зброї на 24 млн євро.

Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте повідомляла, що військова, гуманітарна та фінансова допомога від Литви Україні сягнула 1 мільярда доларів євро.