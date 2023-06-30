Глава Міноборони Литви у Києві представив трирічний план підтримки ЗСУ

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом у Києві, представив своєму українському колезі Олексію Резнікову довгостроковий план підтримки Збройних сил України, а також поінформував про останній пакет допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"Ми розуміємо, що лише довгострокова військова та фінансова підтримка України принесе стабільність у вільну Європу. Саме тому ми підготували трирічний план підтримки української армії", - сказав Анушаускас.

За його словами, трьома основними цілями є:

докласти всіх зусиль для забезпечення безперервного надання військової підтримки українській армії;

забезпечити реабілітацію поранених українських бійців;

продовжити консультації щодо оборонних реформ, розпочатих ще до війни, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.

Анушаускас також підтвердив, що останній пакет підтримки Литви включає ракетні пускові установки NASAMS, які будуть доставлені в Україну восени. Пакет також включатиме десять бронетранспортерів М113, боєприпаси для гранатометів і 2,5 мільйона набоїв, причому останні будуть відправлені в Україну вже цього тижня.

Міністри оборони Литви й України також обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі та прогрес України в реформуванні системи військової підготовки.

Допомога Україні від Литви

Литва підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти держави-агресора та підтримує прагнення України до вступу у НАТО.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країна придбала дві пускові установки ЗРК середньої дальності NASAMS, які передасть Україні.

Окрім того, Литва оголосила про передачу Україні ще 10 бронетранспортерів M113 та боєприпасів.

Також Литва виділить 6 млн євро для посилення системи протиповітряної оборони в Україні. Допомога надаватиметься спільно з іншими європейськими країнами.