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В Литві спростували російський фейк про "полювання" на військовозобов'язаних Українців

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Литва, Субота 28 січня 2023 02:46
В Литві спростували російський фейк про "полювання" на військовозобов'язаних Українців Фото: в Литві спростували фейкові заяви Росії (pixabay)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни запустили в Литві фейк про те, що країна нібито буде виявляти військовозобов’язаних Українців - в мерії Вільнюса спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Радник мера Вільнюса Кароліс Жукаускас заявив, що дезінформація почала поширюватись після того, як стало відомо про виділення нового пакету гуманітарної допомоги Україні.

"Пропаганда Мордору працює швидко - їм не сподобалося, що позавчора Вільнюс повідомив про те, що виділить українським містам гуманітарну допомогу в розмірі 700 тисяч євро, сьогодні в інтернеті поширюють такий фейк – нібито (мер Вільнюса) Ремігіюс Шімашюс повідомив, що у Литві будуть виявляти військовозобов'язаних українців", - заявив Жукаускас.

Він заявив, що ні Вільнюс, ні Литва не збираються робити нічого подібного, бо "в Україні, на відміну від Росії, вистачає чоловіків, які хочуть захищати свою країну".

Нагадаємо, уряд Литви у 2023 році виділять до 40 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Литва має намір надати Україні обладнання для боротьби з дронами.

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