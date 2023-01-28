В Литві спростували російський фейк про "полювання" на військовозобов'язаних Українців

Росіяни запустили в Литві фейк про те, що країна нібито буде виявляти військовозобов’язаних Українців - в мерії Вільнюса спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Радник мера Вільнюса Кароліс Жукаускас заявив, що дезінформація почала поширюватись після того, як стало відомо про виділення нового пакету гуманітарної допомоги Україні.

"Пропаганда Мордору працює швидко - їм не сподобалося, що позавчора Вільнюс повідомив про те, що виділить українським містам гуманітарну допомогу в розмірі 700 тисяч євро, сьогодні в інтернеті поширюють такий фейк – нібито (мер Вільнюса) Ремігіюс Шімашюс повідомив, що у Литві будуть виявляти військовозобов'язаних українців", - заявив Жукаускас.

Він заявив, що ні Вільнюс, ні Литва не збираються робити нічого подібного, бо "в Україні, на відміну від Росії, вистачає чоловіків, які хочуть захищати свою країну".