В Литве опровергли российский фейк об "охоте" на военнообязанных Украинцев
Россияне запустили в Литве фейк о том, что страна якобы будет обнаруживать военнообязанных Украинцев - в мэрии Вильнюса опровергли эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас заявил, что дезинформация начала распространяться после того, как стало известно о выделении нового пакета гуманитарной помощи Украине.
"Пропаганда Мордора работает быстро – им не понравилось, что позавчера Вильнюс сообщил о том, что выделит украинским городам гуманитарную помощь в размере 700 тысяч евро, сегодня в интернете распространяют такой фейк - якобы (мэр Вильнюса) Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в Литве будут обнаруживать военнообязанных украинцев", - заявил Жукаускас.
Он заявил, что ни Вильнюс, ни Литва не собираются делать ничего подобного, потому что "в Украине, в отличие от России, хватает мужчин, желающих защищать свою страну".
Напомним, правительство Литвы в 2023 году будет выделено до 40 млн евро в поддержку Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литва намерена предоставить Украине оборудование для борьбы с дронами.
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