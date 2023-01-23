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Литва виділить 40 млн євро для ЗСУ: на що підуть кошти

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Вільнюс, Понеділок 23 січня 2023 19:52
Литва виділить 40 млн євро для ЗСУ: на що підуть кошти Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви у 2023 році виділять до 40 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.

"Цього року Литва інвестує до 40 мільйонів євро на закупівлю для підтримки українських військових", - написав він.

За його словами, кошти підуть на закупівлю антидронів, оптики, тепловізорів, безпілотників.

"Також 2 мільйони євро буде перераховано до Міжнародного фонду Британії для фінансування закупівель важкого озброєння", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Литва має намір надати Україні обладнання для боротьби з дронами.

Крім того, раніше в Пентагоні озвучили особливості системи Vampire, які отримають ЗСУ.

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