Литва має намір передати Україні обладнання для боротьби з дронами

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Я не сумніваюся, що цього року ми зможемо поставити низку антидронів, які цінують українські війська і які досягають значних результатів на полі бою", - заявив він.

Науседа додав, що можливості Литви з виробництва антидронів наразі дуже обмежені та мають бути збільшені, що потребує організаційних рішень та інвестицій. При цьому він висловив сподівання, що це буде зроблено цього року, оскільки антидрони потрібні не лише Україні, а й литовській армії.

"Я хотів би зазначити, що на Раді національної оборони ми ухвалили рішення про те, що підтримка буде надана. Вже цього року виділено 40 млн євро, і я не сумніваюся, що за необхідності ця сума буде збільшена. Ця сума призначена не тільки для відновлення потужностей місцевої промисловості, але й для приєднання до міжнародних фондів та ініціатив з закупівлі зброї для українських військ", - наголосив литовський президент.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні озвучили особливості системи Vampire, які отримають ЗСУ.

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