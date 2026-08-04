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У Литві у школах пропонують замінити Ломоносова на Шевченка

04:18 04.08.2026 Вт
2 хв
Чому це важливо на думку прем'єра країни?
aimg Пилип Бойко
У Литві у школах пропонують замінити Ломоносова на Шевченка Фото: прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс (Julius Kalinskas/Delfi)
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Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував Міністерству освіти, науки та спорту переглянути шкільні програми та вилучити з них твори російського вченого Михайла Ломоносова. За його словами, литовські школярі не повинні формувати уявлення про патріотизм і громадянськість на основі творів авторів, пов’язаних із російською імперською ідеологією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Сінкявічюс запропонував включити до шкільної програми твори Тараса Шевченка. На його думку, вивчення творчості українського класика допомогло б литовській молоді краще зрозуміти історію, самобутність українського народу та літературні тексти, які відіграли важливу роль у формуванні української ідентичності.

Пропозиція Сінкявічюса вписується у ширшу дискусію в Литві щодо впливу російської імперської спадщини на освіту та суспільну пам’ять, зазначає агенція.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Балтії активізували перегляд підходів до викладання історії та культури, приділяючи більше уваги власній національній спадщині та культурі держав-партнерів.

Дискусія про російських авторів у литовських школах

Оновлені у 2022 році навчальні програми раніше вже викликали критику через список рекомендованої літератури. Критики заявляли, що у переліку стало більше російських авторів, ніж у попередніх програмах, водночас українська література в ньому була представлена недостатньо.

Зокрема, звучали заклики додати твори українських класиків, серед яких називали Тараса Шевченка.

Водночас Міністерство освіти, науки та спорту Литви наголошувало, що вивчення творів російських авторів не є обов’язковим, а вчителі мають можливість самостійно обирати літературні твори авторів різних країн.

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