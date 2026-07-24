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Литва б’є на сполох через "небезпечну тенденцію" в нових санкціях проти РФ

13:03 24.07.2026 Пт
2 хв
Що насправді не так із 21-м пакетом санкцій?
aimg Юлія Капітонова
Литва б’є на сполох через "небезпечну тенденцію" в нових санкціях проти РФ Фото: Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви (РБК-Україна)
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Країни Євросоюзу дедалі частіше почали йти на поступки, узгоджуючи нові пакети санкцій проти Росії. Це може мати серйозні наслідки.

З таким попередженням виступив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

На переконання дипломата, нові поступки можуть суттєво послабити загальну кампанію тиску Євросоюзу на країну-агресорку.

Будріс звернув увагу на те, що 21-й пакет санкцій проти РФ справді стане серйозним ударом для ворожого фінансового сектору.

Окрім того, він ще більше обмежить доступ Москви до ринків капіталу.

"Попри це, перемовини щодо 21-го пакета показали, що рішення щодо санкційної політики ЄС дедалі більше визначаються економічними інтересами держав-членів", - пояснив глава МЗС Литви.

Як вважає Будріс, це справді "небезпечна тенденція". Річ у тім, що вона не лише заважає Брюсселю посилювати тиск на Кремль, а й фактично послаблює дію вже чинних санкцій.

Важливо розуміти, що понад місяць новий санкційний пакет погрожували ветувати майже третина держав Євросоюзу. Кожна з них відмовилася від вето в обмін на певну поступку.

Нові санкції Євросоюзу проти Росії

23 липня Рада ЄС проголосувала за нові санкції проти Росії. Йдеться про наймасштабніші обмеження за останні 4 роки.

Загалом до нового 21-го пакету потрапили 48 фізичних осіб та 170 організацій. Також Брюссель призупинив автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту до 15 липня 2027 року.

Напередодні очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкрила зміст нового пакету санкцій та пояснила, чому він стане вкрай болючим для Росії.

А глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала один із головних козирів нових санкцій проти країни-агресорки.

Також ми пояснювали, хто та чому тривалий час блокував новий пакет та які вимоги висував.

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Російська Федерація Санкції проти Росії Євросоюз Литва
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