Литва б’є на сполох через "небезпечну тенденцію" в нових санкціях проти РФ

На переконання дипломата, нові поступки можуть суттєво послабити загальну кампанію тиску Євросоюзу на країну-агресорку.

Будріс звернув увагу на те, що 21-й пакет санкцій проти РФ справді стане серйозним ударом для ворожого фінансового сектору.

Окрім того, він ще більше обмежить доступ Москви до ринків капіталу.

"Попри це, перемовини щодо 21-го пакета показали, що рішення щодо санкційної політики ЄС дедалі більше визначаються економічними інтересами держав-членів", - пояснив глава МЗС Литви.

Як вважає Будріс, це справді "небезпечна тенденція". Річ у тім, що вона не лише заважає Брюсселю посилювати тиск на Кремль, а й фактично послаблює дію вже чинних санкцій.

Важливо розуміти, що понад місяць новий санкційний пакет погрожували ветувати майже третина держав Євросоюзу. Кожна з них відмовилася від вето в обмін на певну поступку.