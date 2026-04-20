У Литві ростуть проросійські сили, що підривають обороноздатність країни, - експерт

"У Литві до третини активних виборців – різної м’якості "вата". Я маю на увазі цих людей, які не тільки щось пишуть і кажуть, мають позицію, але йдуть на вибори і голосують за партії, за політиків", – зазначив литовський політичний оглядач Вітаутас Бруверіс.

За його словами, у 2022 році ця частина суспільства дещо притихла, проте зараз знову активізується. Ба більше, партія "Зоря Нямунаса", яка представляє їх інтереси, увійшла до правлячої у Литві коаліції.

"Це безпрецедентна ситуація в історії Литви. Легалізували відверто проросійські, антизахідні, антиукраїнські наративи. І головне, вони зараз посилюють наступ на литовську традиційну безпекову і міжнародну політику", – додав Бруверіс.

До прикладу, у Литві вже понад рік триває гостра дискусія щодо будівництва нового великого військового полігону поблизу міста Капчяместіс в зоні Сувалкського коридору.

При цьому, "Зоря Нямунаса" активно виступає проти проекту, адже створення полігону нібито призведе до масового вилучення сільськогосподарських земель і лісів у місцевих жителів та погіршить екологічну ситуацію.