У Литві ростуть проросійські сили, що підривають обороноздатність країни, - експерт

09:57 20.04.2026 Пн
2 хв
Як одна політична сила впливає на захист Литви?
aimg Костянтин Широкун aimg Роман Кот
Фото: у Литві проросійські сили підривають обороноздатність країни (Getty Images)

У Литві останнім часом набирають популярність проросійські сили, які своїми діями намагаються підірвати обороноздатність країни.

"У Литві до третини активних виборців – різної м’якості "вата". Я маю на увазі цих людей, які не тільки щось пишуть і кажуть, мають позицію, але йдуть на вибори і голосують за партії, за політиків", – зазначив литовський політичний оглядач Вітаутас Бруверіс.

За його словами, у 2022 році ця частина суспільства дещо притихла, проте зараз знову активізується. Ба більше, партія "Зоря Нямунаса", яка представляє їх інтереси, увійшла до правлячої у Литві коаліції.

"Це безпрецедентна ситуація в історії Литви. Легалізували відверто проросійські, антизахідні, антиукраїнські наративи. І головне, вони зараз посилюють наступ на литовську традиційну безпекову і міжнародну політику", – додав Бруверіс.

До прикладу, у Литві вже понад рік триває гостра дискусія щодо будівництва нового великого військового полігону поблизу міста Капчяместіс в зоні Сувалкського коридору.

При цьому, "Зоря Нямунаса" активно виступає проти проекту, адже створення полігону нібито призведе до масового вилучення сільськогосподарських земель і лісів у місцевих жителів та погіршить екологічну ситуацію.

Як РФ загрожує країнам Балтії

Нагадаємо, раніше Балтійська оборонна ініціатива опублікувала сценарій, за яким всього 90 днів може знадобитись РФ, щоб змусити капітулювати країни Балтії. При цьому окупантам навіть не потрібно використовувати армію – вони доб'ються бажаного ракетами та дронами.

Також повідомлялось, що у Кремлі натякнули на "право на самооборону" після звинувачень Фінляндії та країн Балтії в тому, що вони пропускають дрони ЗСУ для ударів по РФ. Москва може застосувати 51 статтю Статуту ООН, попередив Шойгу.

Тим часом Швеція не виключає, що Росія незабаром може захопити один з островів Балтійського моря - і таким чином перевірити, як НАТО відреагує на провокацію. Вибір великий - в регіоні налічується понад 400 тисяч островів.

Більше по темі:
ЛатвіяБалтия