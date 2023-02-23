У Литві в рамках санкцій проти Білорусі вилучили добрива вартістю 2 млн євро

Велика партія карбамідних добрив вартістю 2 млн євро вилучили в Литві в рамках санкцій проти Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Митного департаменту Литви Дарюса Жвіронаса, яку приводить Lrt.

"У справі про порушення санкційного режиму та контрабандне ввезення до Литви 3 тис. тонн білоруських добрив, вартість яких становить 2 млн євро, проведено обшуки на підприємствах трьох міст Литви, затримано двох осіб", - йдеться у заяві.

Добрива були вироблені на підприємстві "Гродно Азот", щодо якого діють санкції, але у накладних зазначався інший виробник.

В обхід санкційного режиму добрива залізницею було доставлено до Клайпедського державного морського порту.