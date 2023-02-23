У Литві в рамках санкцій проти Білорусі вилучили добрива вартістю 2 млн євро

Велика партія карбамідних добрив вартістю 2 млн євро вилучили в Литві в рамках санкцій проти Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Митного департаменту Литви Дарюса Жвіронаса, яку приводить Lrt.
"У справі про порушення санкційного режиму та контрабандне ввезення до Литви 3 тис. тонн білоруських добрив, вартість яких становить 2 млн євро, проведено обшуки на підприємствах трьох міст Литви, затримано двох осіб", - йдеться у заяві.
Добрива були вироблені на підприємстві "Гродно Азот", щодо якого діють санкції, але у накладних зазначався інший виробник.
В обхід санкційного режиму добрива залізницею було доставлено до Клайпедського державного морського порту.
Нагадаємо, що санкції проти Білорусі як країни, яка бере участь у війні проти України, мають бути розширені та посилені.
ЄС має розглянути питання щодо призначення постійного уповноваженого з нагляду за розробкою та застосуванням санкцій, щоб їх можна було ефективно використати проти РФ.
Посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Йдеться про термін в один рік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.